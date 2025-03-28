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Долину обязали вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры

Юрист Хаминский: Долина должна будет вернуть Лурье 112 миллионов рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Суд обязал народную артистку России Ларису Долину вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье, покупательнице ее квартиры. Об этом сообщил РИА Новости юрист, глава московского Центра правопорядка Александр Хаминский.

«Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей», — указал юрист.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 миллионов рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы. После инцидента Долина обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице квартиры, Полине Лурье.

28 марта этого года Хамовнический районный суд города Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, проданную мошенниками. Суд удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры и признал сделку недействительной. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за артисткой.

Ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы Ларисы Долиной.

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