В Курской области тракторист подорвался на украинской мине

Тракторист наехал на украинскую мину во Льговском районе Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В результате инцидента 30-летний тракторист был ранен. Его доставили в Курскую областную больницу с минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи. Угрозы для его жизни нет, подчеркнул Хинштейн.

Врио главы Курской области предупредил жителей региона, что в настоящее время опасность из-за взрывоопасных предметов представляет не только территория, запрещенная для въезда, но и вся прилегающая к ней. Он также призвал граждан пока не возвращаться в приграничные населенные пункты.

28 марта Следственный комитет сообщил, что в марте украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили взрывчатку на пытавшихся эвакуироваться жителей города Суджа Курской области. В результате атаки три человека получили ранения.

Ранее украинским военным дали 14 лет колонии за теракт в Курской области.