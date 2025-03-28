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Назван среднемесячный доход служащих Центробанка РФ

Среднемесячный доход сотрудника ЦБ РФ в 2024 году достиг 231,8 тысячи рублей
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Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Годовой отчет Банка России за 2024 год свидетельствует о росте среднемесячной заработной платы сотрудников на 3,8%, который достиг отметки в 231 772 рубля (против 223 259 рублей в 2023 году). Об этом говорится в отчете регулятора.

Несмотря на увеличение средней зарплаты, штат сократился на 3,2%, уменьшившись на 1460 человек и составив 43 770 сотрудников.

Общая сумма расходов на персонал возросла на 1,1 млрд рублей (0,7%), при этом увеличение затрат на оплату труда и иные выплаты составило 560 млн рублей (0,5%), а начисления на эти выплаты выросли на 559 млн рублей (1,9%).

До этого исследование облачной CRM-системы Talantix показало, что в 2024 году в Москве от новой работы из-за несоответствия зарплатных ожиданий чаще всего отказывались бухгалтеры, программисты и менеджеры по продажам. Аналитики уточнили, что в топ-5 также вошли секретари и помощники руководителей, а также руководители проектов. В целом низкая зарплата становилась причиной отказа от вакансии в 5% случаев.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае им могут не выплатить зарплату.

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