Назван среднемесячный доход служащих Центробанка РФ

Годовой отчет Банка России за 2024 год свидетельствует о росте среднемесячной заработной платы сотрудников на 3,8%, который достиг отметки в 231 772 рубля (против 223 259 рублей в 2023 году). Об этом говорится в отчете регулятора.

Несмотря на увеличение средней зарплаты, штат сократился на 3,2%, уменьшившись на 1460 человек и составив 43 770 сотрудников.

Общая сумма расходов на персонал возросла на 1,1 млрд рублей (0,7%), при этом увеличение затрат на оплату труда и иные выплаты составило 560 млн рублей (0,5%), а начисления на эти выплаты выросли на 559 млн рублей (1,9%).

До этого исследование облачной CRM-системы Talantix показало, что в 2024 году в Москве от новой работы из-за несоответствия зарплатных ожиданий чаще всего отказывались бухгалтеры, программисты и менеджеры по продажам. Аналитики уточнили, что в топ-5 также вошли секретари и помощники руководителей, а также руководители проектов. В целом низкая зарплата становилась причиной отказа от вакансии в 5% случаев.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае им могут не выплатить зарплату.