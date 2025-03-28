Россиянам рассказали, в каком случае им могут не выплатить зарплату

Россияне могут столкнуться с тремя рисками невыплаты зарплаты, заявил «Газете.Ru» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«Выплачивать заработную плату — обязанность работодателя, он не может от нее отказаться, какие бы обстоятельства не произошли. Даже в том случае, когда человека увольняют по статье за какой-то проступок — за фактически отработанное время ему должны выплатить заработную плату. Однако риски не получить то, что вы заработали, все же есть. Всего их три. Первый риск — если у вас черная или серая зарплата. С работодателя всегда можно взыскать только ту сумму, которая прописана в трудовом договоре. Все устные договоренности могут быть не исполнены и доказать что-то в таком случае не получится. Поэтому крайне неразумно в 2025 году соглашаться на зарплату «в конверте». Надо заметить, сейчас такая практика встречается уже крайне редко. Люди не хотят работать на подобных условиях именно из-за того, что существует риск, что работодатель обманет и не заплатит», — отметил Гусятников.

По его словам, второй риск не получить зарплату — если вы путаете ее с премиями, бонусами и прочими поощрениями. Гусятников пояснил, что премии и другие выплаты являются обязательными только в том случае, если их размер и периодичность прописаны в трудовом договоре. Если этого нет, рассчитывать на то, что вам обязательно выплатят бонусы, не стоит, предупредил юрист. Он уточнил, что во многих организациях премия не является обязательной выплатой и может назначаться сотрудникам в зависимости от финансовых показателей компании за год. Гусятников добавил, что часто при обсуждении размера зарплаты работодатель не акцентирует внимание на зарплате и премии отдельно, называя общую сумму. То есть в трудовом договоре будет прописана только зарплатная часть, а премия обсуждается устно. По словам юриста, в таком случае работник будет ждать выплаты, но ее может и не быть, потому что премия — на усмотрение работодателя.

В-третьих, часто работодатели прописывают в трудовом договоре систему штрафов, подчеркнул Гусятников. По его словам, это может быть связано с дисциплинарными моментами — например, опозданиями на работу, отлучками с рабочего места или с материальной ответственностью. В случае, если у сотрудника есть штрафы, работодатель имеет право вычитать их из зарплаты, то есть он может не выплатить ее на совершенно законных основаниях, заключил юрист.

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