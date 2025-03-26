Бухгалтеры и секретари чаще других отказывались от работы в Москве из-за низкой зарплаты

В 2024 году в Москве от новой работы из-за несоответствия зарплатных ожиданий чаще всего отказывались бухгалтеры, программисты и менеджеры по продажам. Это показало исследование облачной CRM-системы Talantix, которое есть в распоряжении «Москвы 24».

Аналитики уточнили, что в топ-5 также вошли секретари и помощники руководителей, а также руководители проектов. В целом низкая зарплата становилась причиной отказа от вакансии в 5% случаев.

«В большей степени отказы из-за низкой зарплаты присущи массовому линейному персоналу, кадрам из сферы продаж и клиентского обслуживания, административному персоналу», — отметила директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

В исследовании добавили, что запрос на квалифицированных специалистов в столице остается высоким, однако, не все работодатели готовы соответствовать ожиданиям кандидатов по зарплате, особенно в сферах управления проектами и ИТ. Там разрыв между предлагаемой и ожидаемой зарплатой может достигать 25%.

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова до этого говорила, что в перспективе ближайших пяти лет в России останется высоким спрос на рабочие специальности на фоне накопившегося дефицита. Много вакансий также будет в сферах торговли и сельского хозяйства, считает она.

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