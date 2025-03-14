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Минпросвещения разработало тесты по русскому языку для детей мигрантов

Минпросвещения подготовило письменные и устные тесты для детей мигрантов
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Илья Питалев/РИА Новости

Минпросвещения подготовило письменные и устные тесты по русскому языку для детей мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

«Тестирование поступающих будет проводиться в устной и письменной формах, за исключением тех детей, которые проходят тестирование для поступления в первый класс», — сообщили в пресс-службе министерстве просвещения.

Уточняется, что для будущих первоклассников тестирование будет проводиться только в устной форме. При этом Минпросвещения также утвердило минимальное число баллов, которые обеспечат проходной балл для поступления в школу — не ниже чем «удовлетворительно», то есть 3 балла. Об этом сообщается в указе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое решение было принято после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нельзя считать успешным прохождение теста при 30% верных ответов. Володин назвал предложение о минимальных баллах фикцией и формализмом. Согласно новому закону, дети мигрантов, провалившие тестирование на знание русского языка, не будут зачисляться в школы на территории РФ.

Ранее стало известно число детей мигрантов, обучающихся в российских школах.

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