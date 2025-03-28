Россиянин связал, вывез в лес и избил экс-супругу, требуя вновь выйти за него

В Татарстане наказали мужчину, который вывез экс-жену в лес с целью примирения

В Татарстане мужчина связал, вывез в лес и избил экс-супругу, требуя вновь выйти за него замуж. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 7 сентября прошлого года, когда 51-летний нетрезвый мужчина решил помириться с бывшей женой. Он связал женщине руки, вывез ее в лес, избил и угрожал физическим устранением, требуя вновь выйти за него замуж. Агрессор отпустил женщину лишь после того, как та согласилась принять его предложение.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Его признали виновным и назначили наказание в виде 480 часов обязательных работ.

До этого в Петербурге попытка мужчины помириться с бывшей девушкой закончилась изнасилованием. В день произошедшего пострадавшая вышла в магазин. Пьяный экс-возлюбленный, проживавший в том же многоквартирном доме, заметил ее и решил поговорить.

Ранее россиянин покалечил возлюбленную пультом от телевизора.