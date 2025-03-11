В Петербурге попытка мужчины помириться с экс-девушкой закончилась изнасилованием

78.ru: в Петербурге бывший надругался над возлюбленной в сквере

В Петербурге мужчина надругался над бывшей возлюбленной. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в сквере на проспекте Авиаконструкторов. По данным издания, 20-летняя модель и насильник жили в одном доме. В день произошедшего пострадавшая вышла в магазин. Пьяный экс-возлюбленный заметил ее и решил поговорить.

Во время беседы молодой человек применил физическую силу и изнасиловал девушку в сквере, когда там не было людей.

Известно, что модель рассталась с мужчиной около года назад и избегала его. Сам бывший тем временем пытался помириться с девушкой, но сделать это не смог.

До этого в Подмосковье юноши надругались над 14-летней школьницей с инвалидностью. Пострадавшая пошла проводить подругу, но после этого столкнулась с неизвестными, которым на вид было 18 лет.

По словам девушки, ее ударили по голове и заставили проглотить, предположительно, наркотическое вещество. Затем ее затащили в подвал и, когда она потеряла сознание, надругались.

Ранее житель Владикавказа избил свою девушку из-за песни, которую она спела в караоке.