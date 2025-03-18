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Россиянин покалечил возлюбленную пультом от телевизора

В Карелии мужчина покалечил сожительницу, метнув в нее пульт
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Depositphotos

Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела после ссоры с возлюбленной, женщина получила травму глаза из-за пульта от телевизора. Об этом сообщает УМВД республики.

Пострадавшая поссорилась со своим возлюбленным, в ходе словесной перепалки мужчина кинул в нее пультом от телевизора. Устройство попало в очки, которые были надеты на девушке, осколками стекла ей повредило глаз, пострадавшей потребовалась помощь медиков. В больнице телесные повреждения были классифицированы как средний вред здоровью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант дал признательные показания и раскаялся в содеянном, мужчине может грозить до трех лет лишения свободы. Известно, что возлюбленные уже помирились.

До этого сообщалось, что в Выборге пьяный мужчина напал с ножом на бывшую сожительницу и украл у нее телефон. Спустя несколько часов подозреваемого в нападении удалось задержать. 38-летний мужчина доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело, ему может грозить до двух лет лишения свободы. Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

Ранее россиянин пришел домой пьяным и получил ножом в плечо от сожительницы.

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