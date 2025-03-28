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Центробанк объяснил отсутствие в банкоматах купюр некоторых номиналов

Банк России объяснил, почему банкоматы не выдают купюры номиналом 50 рублей
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Александр Сухов/РИА Новости

В каждом банкомате размещается от 4 до 6 специализированных кассет, предназначенных для определенных номиналов. На российском рынке в настоящее время функционирует 9 различных номиналов, что приводит к недостатку пространства для кассет с 50-рублёвыми купюрами в некоторых устройствах, сообщает Telegram-канал Центрального банка России.

«Деньги в банкоматах лежат в специальных кассетах. Под каждый номинал - своя кассета. При этом уместить в один банкомат можно от 4 до 6 таких кассет, а в обращении у нас находится девять номиналов. То есть, все сразу вместить невозможно», — уточняет ЦБ в ответ на вопросы пользователей.

Каждый банк самостоятельно выбирает, какие номиналы будут установлены в его банкоматах, основываясь на потребностях клиентов, местоположении устройства и затратах на его эксплуатацию.

На днях в банке ВТБ заявили о завершении обновления банкоматов, возможность принимать пятитысячные купюры появится до конца недели. О похожих проблемах с банкнотами сообщали также клиенты Альфа-банка.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, что делать при отказе банка принять старые доллары.

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