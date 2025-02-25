«Срока годности не существует». Что делать при отказе банка принять старые доллары?

Срок годности у долларовых купюр отсутствует, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он посоветовал россиянам обращаться в ЦБ, Роспотребнадзор или суд, если тот или иной банк отказывается принимать старые доллары. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», уточнили, что в разных странах – например, Малайзии и Турции – у россиян могут быть проблемы с обменом долларов старого образца. Кроме того, старые доллары могут менять по менее выгодному курсу, чем новые. Что делать при отказе банка принять старые доллары — в нашем материале.

По словам депутата Никиты Чаплина, понятие «срок годности» к долларовым купюрам не применяется. Согласно законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и подлежат приему.

«Важно понимать, что как такового понятия «срок годности» для долларовых купюр не существует. Согласно законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате. Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности», — подчеркнул Чаплин в беседе с ТАСС.

Еще в 2024 году россияне массово столкнулись с отказами в приеме старых долларовых купюр как в российских, так и в зарубежных банках и обменных пунктах. В связи с этим Ассоциация туроператоров России рекомендовала туристам приобретать банкноты нового образца или выбирать другую валюту, которая точно принимается в стране поездки.

«В условиях санкций и контрсанкций, действительно, предложение новых долларовых купюр резко упало. Раньше новые банкноты — так называемые «Brand New» — завозились в страну для продажи в операционных кассах банков, в том числе отдельно стоящих (так называемых обменниках), на регулярной основе. Старые же доллары «Fed Fit», напротив, из страны вывозились и зачислялись на корсчета в зарубежных банках. Новые банкноты ввозились в страну и в период ажиотажного спроса на наличную американскую валюту: скажем, крупный банк, в том числе с иностранным участием, приобретал «самолет долларов» за безналичные деньги, находящиеся на тех же корсчетах за рубежом, а затем продавал меньшими партиями менее крупным банкам и напрямую населению.

Сейчас этот поток иссяк, а вот спрос вырос»,

— рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Старые доллары — что это? Доллары США старого и нового образца отличаются по ряду параметров, включая дизайн, степень защиты и технологические особенности.



1. Дизайн



• Старый образец (выпуск до 1996 года) имеет более классический вид с традиционным расположением элементов и меньшим количеством защитных деталей.

• Новый образец (выпуск после 1996 года, с обновлениями в 2003, 2004, 2013 и 2021 годах) включает более крупные портреты, смещенные влево, цветные элементы, измененные шрифты и увеличенные номера.



2. Цветовая гамма



• Ранее все банкноты были однотонными (зелено-черно-белыми).

• В новых сериях с 2004 года (начиная с $20) появились оттенки голубого, розового, золотистого и персикового.



3. Защитные элементы



• Водяные знаки: в новых купюрах водяной знак повторяет портрет основного изображения и виден при просмотре на свет.

• Защитная нить: встроена в бумагу, при ультрафиолетовом свете светится разными цветами в зависимости от номинала.

• Голограмма и цветные чернила: на банкнотах $100 нового образца (2013) появился голубой 3D-защитный элемент в виде движущихся колец и чернильная бутылка, меняющая цвет.



4.Серийные номера и подписи



• В новых сериях номера могут быть смещены, а подписи казначея и министра финансов менялись с выпуском новых серий.

По ее словам, это произошло по трем причинам. Во-первых, граждане диверсифицируют накопления, как было всегда. Второй причиной является то, что при поездках за рубеж (их стало меньше, но они есть) теперь снова нужны наличные доллары и евро, поскольку банковские карты международных платежных систем не работают. Белянчикова уточнила, что третья причина — раскачка ситуации, СМИ все чаще обращаются к данной теме, и о том, что «в кубышках» у них лежат «неправильные» доллары, узнают все новые граждане, и бегут в банк обменять их на новые.

«Основная причина — санкции и связанные с ними ограничения для российских банков. Ранее финансовые учреждения могли свободно отправлять старые купюры на инкассацию в зарубежные банки, обменивать их на новые и беспрепятственно работать с наличной валютой. Однако сейчас эта возможность ограничена, что делает работу со старыми банкнотами менее выгодной и более сложной. Кроме того, из-за санкций российские банки испытывают дефицит наличных долларов .

Это заставляет их более внимательно относиться к валюте, которую они принимают, отдавая предпочтение новым купюрам»,

— добавил старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия», доктор экономики Кирилл Щербаков.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко пояснил, что старые купюры стали качественно подделывать, что вынуждает банки принимать меры предосторожности.

«Также наблюдается снижение объема наличных долларов. По данным на начало 2025 года, объем наличной иностранной валюты у российских домохозяйств составил почти 9,4 трлн рублей ($92,4 млрд). За 2024 год объем валютных сбережений населения сократился на 4,9%, или $4,7 млрд», — сказал Щербаченко.

По его словам, банки не принимают валюту при наличии следующих дефектов:

• повреждения, мешающие рассмотреть защитные знаки;

• отсутствие магнитной ленты;

• искажение изображения;

• люминесценция под УФ-излучением;

• склеивание;

• полное покрытие краской;

• изменение оттенка;

• прожжение.

Что делать, если банк отказывает в приеме купюр?

Чаплин отметил, что окончательное решение о приеме или отказе остается за банком. Однако если клиент получает в отделении банка старые купюры и банк затем отказывается их принимать обратно, стоит:

обратиться к руководству отделения с требованием обмена на банкноты нового образца;

в случае отказа подать жалобу в ЦБ и Роспотребнадзор, или иск в суд.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская призвала россиян сохранять спокойствие и не сдавать свои купюры по невыгодному курсу. Спреды (разница между курсами покупки и продажи валюты) на валюту в последние несколько лет и так сильно расширились.

«Что касается юридической части, то американские власти не заявляли об изъятии купюр старого образца из оборота.

Политика правительства США заключается в том, что все дизайны банкнот Федрезерва остаются законным платежным средством или юридически действительными для платежей, независимо от того, когда они были выпущены. Эта политика охватывает все номиналы банкнот с 1914 года по настоящее время в соответствии с 31 USC § 5103. Однако совет управляющих ФРС заявил, что курсообразование и прием купюр в отдельных странах могут различаться — эти факторы находятся вне зоны контроля правительства США», — пояснила Рокотянская.

Она посоветовала платить банкам и контрагентам той же монетой — требовать купюры исключительно нового образца в идеальном состоянии.

«Если не хочется заморачиваться, можно просто приобрести евро. Уже имеющиеся доллары старого образца можно спокойно потратить в других странах, не подвергшихся истерии. Например, долларовые банкноты с 1996 года выпуска сейчас спокойно принимаются грузинскими банками», — рекомендовала эксперт.

Можно ли обменять старые доллары за рубежом?

Чаплин уточнил, что банки обязаны проводить операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты. Обменные пункты при банках должны принимать старые купюры, если они не имеют серьезных повреждений. Если банк отказывает в обмене, гражданин имеет право потребовать письменное обоснование причины отказа. Разные страны вводят свои ограничения для старых долларов.

«В самих США доллары любого года выпуска (начиная с 1914 года) обязаны принимать государственные структуры, на частные это не распространяется, однако в Штатах, как правило, не возникает проблем со старыми долларами, особенно после 1996 года выпуска, если у тех нет значительных повреждений. В целом же в странах, где доллары или евро являются законным платежным средством, проблем с ними чаще всего не бывает. А вот в других странах правила могут быть разными», — подчеркнула Белянчикова.

Председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов сказал «Газете.Ru», что в некоторых странах обменный курс для старых долларов может быть ниже, чем для новых.

«Например, туристы жалуются, что в Малайзии и Таиланде курс обмена для старых купюр хуже, чем для новых. Почему так? Степеней защиты для старых долларовых купюр меньше, а, значит, риск попасть на фальшивую купюру больше.

Наши банки чутко реагируют на предпочтения клиентов, и старые купюры стараются не брать. По мере налаживания отношений с США ситуация поправится», — подчеркнул Аитов.

Он добавил, что в ноябре обменники в Турции вообще не принимали купюры в $50 и $100, потому что опасались попасть на фальшивку после массового вброса в страну фальшивых долларов именно старого образца.

«Сейчас жалоб от туристов стало меньше, но потому что они стали брать поездку «новые» доллары — синие. Разница в курсе старых и новых купюр может доходить до единиц процентов», — сказал Аитов.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин убежден, что сейчас не нужно вообще вкладываться в доллары.

«Люди, поверившие ранее в доллары, сейчас фиксируют убытки. За три года с каждых вложенных 100 тыс. рублей в доллары США потери напрямую от колебания курсов составили более 30 тыс. рублей. При этом при размещении этих средств на банковском вкладе за три года можно было бы заработать еще более 50 тыс. рублей (недополученные доходы являются косвенными потерями). Соответственно, за три года совокупные потери граждан, вложившихся в доллары США, превышают 80 тыс. рублей. При пересчете на размер среднего банковского вклада за 2024 год совокупные потери граждан, вложившихся в доллары США, за три года превышают 460 тыс. рублей», — подытожил Балынин.