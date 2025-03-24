В ВТБ отреагировали на проблемы с принятием банкоматами новых пятитысячных купюр

Банк ВТБ завершает обновление банкоматов, возможность принимать пятитысячные купюры появится до конца недели. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации, передает ТАСС, комментируя проблемы пользователей с внесением средств.

По данным агентства, о проблемах с банкнотами сообщали также клиенты Альфа-банка.

До этого газета «Известия» писала, что проблема связана с тем, что производители банкоматов или АТМ после начала СВО покинули российский рынок, поэтому они больше не оптимизируют ПО и не создают шаблоны под новые купюры.

В Центробанке заявили, что получают единичные жалобы по поводу неприема пятитысячных купюр банкоматами. В регуляторе считают, что большинство АТМ принимают такие деньги, а настройка остальных заканчивается.

16 октября 2023 года Центробанк показал обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Они обращаются наравне с банкнотами образца 1997 года. На денежных знаках изображен один из федеральных округов России, на лицевой стороне — виды региональных столиц, на оборотной — культурные или природные памятники субъекта РФ.

Вскоре выпуск новой банкноты в 1000 рублей был остановлен из-за скандала с крестом.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, что делать при отказе банка принять старые доллары.