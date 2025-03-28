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Опубликованы варианты материалов для тестирования детей мигрантов

Рособрнадзор: появились варианты материалов для тестирования детей мигрантов
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Jake Warga/Global Look Press

Опубликованы демонстрационные варианты диагностических материалов для проведения тестирования по русскому языку детей мигрантов перед их приемом в школы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Образцы материалов были опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений в разделе «Иностранным гражданам».

«Опубликованы спецификации и демонстрационные варианты диагностических материалов для проведения тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка», — сообщил Рособрнадзор.

В ведомстве отметили, что сами диагностические материалы для проведения тестирования будут направлены в региональные органы управления образованием не позднее 1 апреля. Диагностические материалы сформированы индивидуально для каждой ступени обучения, с 1-го по 11-й класс.

14 марта сообщалось, что Минпросвещения подготовило письменные и устные тесты по русскому языку для детей мигрантов. Для будущих первоклассников тестирование будет проводиться только в устной форме. Минпросвещения также утвердило минимальное число баллов, которые обеспечат проходной балл для поступления в школу — не менее трех баллов.

Такое решение было принято после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нельзя считать успешным прохождение теста при 30% верных ответов. Согласно новому закону, дети мигрантов, провалившие тестирование на знание русского языка, не будут зачисляться в школы на территории РФ.

Ранее в МВД рассказали, сколько иностранцев законно находятся в РФ.

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