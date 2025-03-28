Бывшего заммэра украинского города нашли с пулевым ранением в голову

В Днепропетровской области Украины был обнаружен бывший заместитель мэра города Каменское Александр Платохин с пулевым ранением в голову. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Мы считаем, что это заказное убийство, мы все шокированы, готовим информацию по этому поводу», — сказал член областной ячейки партии «Батькивщина» Владимир Федоров.

Авторы отметили, что Плахотник баллотировался в Верховную Раду. При этом его жена является депутатом областного совета.

14 марта в Одессе ликвидировали националиста Демьяна Ганула. Следователи рассматривают несколько версий: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Ганул был заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

Ранее чемпиона Украины по спортивному ориентированию ликвидировали в Харьковской области.