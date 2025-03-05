Чемпиона Украины по спортивному ориентированию ликвидировали в Харьковской области

Российские военные ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию Ореста Малаванюка в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Орест Малаванюк (позывной Тайпан) — чемпион по спортивному ориентированию и лейтенант пограничной службы. Уничтожен Русской армией в Волчанске», — написал он.

В конце января стало известно, что украинского кинорежиссера Станислава Притулу, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Неизвестно, при каких обстоятельствах и в районе какого населенного пункта это произошло. Мужчине было 40 лет.

Притула родился в Киеве, где окончил национальный лингвистический университет. После вуза работал в Госкино Украины, позже руководил общественным советом при Госкино. Известно, что он участвовал в боях на стороне Украины в 2014 году, а после начала спецоперации вступил в ВСУ.

До этого украинский танцор и участник российского шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Раков был ликвидирован в зоне СВО. По словам его коллеги, 6 января 2025 года мужчина отправился на боевое задание и не вернулся. Раков вступил в ВСУ в 2022 году, служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады.

Ранее в Курской области ликвидировали чемпиона Украины по ММА.