Шеф бюро Radio France был с журналисткой Седухиной в момент нарушения закона

С журналисткой Седухиной в момент правонарушения был шеф бюро Radio France

Шеф бюро Radio France International Сильвио Тронше сопровождал журналистку Анастасию Седухину во время ее работы в Рязани в январе 2025 года, когда та проводила интервью в социальном фонде «Рука помощи» без надлежащей аккредитации МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поступил вызов о том, что в помещении соцфонда «Рука помощи» находятся иностранцы. Полицейские выявили, что это были иностранные журналисты — шеф-корреспондент французской радиокомпании Radio France International Сильвио Тронше и его переводчик и сокорреспондент Анастасия Седухина», — сказал собеседник агентства.

В январе 2025 года сотрудники рязанского благотворительного фонда «Рука помощи», оказывающего поддержку многодетным и малоимущим семьям, а также военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, и их семьям, были вынуждены вызвать полицию из-за незаконного проникновения на территорию организации двух иностранных граждан: Анастасии Седухиной и Сильвио Тронше, шеф-корреспондента Radio France International.

28 марта журналистку Radio France Анастасию Седухину привлекли к административной ответственности за работу без аккредитации МИД России.

Ранее суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку.