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Журналистка Radio France получила «административку» за работу без аккредитации МИД

РИА: журналистку Radio France привлекли к ответственности по статье КоАП РФ
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Shutterstock

Журналистку Radio France Анастасию Седухину привлекли к административной ответственности за работу в Рязани без аккредитации МИД России. Это следует из документа, который оказался в распоряжении РИА Новости.

«Признать Седухину Анастасию Александровну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч, 1 ст. 19.20 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде предупреждения», — следует из документа.

Приговор вынес Мировой судья участка № 21 города Рязани. Он может быть обжалован в течение десяти дней.

По данным РИА Новости, в январе 2025 года Седухину и ее коллегу-француза Тронше Сильвио пришлось с полицией выгонять из здания фонда РРОБО «Рука помощи» в Рязани, который занимается помощью многодетным и малообеспеченным семьям, а также помогает бойцам спецоперации на Украине и их родным. Сотрудники организации рассказали правоохранителям, что к ним без приглашения ворвались неизвестные иностранцы, которые вели себя бесцеремонно и пытались взять интервью. В ходе допроса выяснилось, что у Седухиной отсутствует аккредитация МИД России.

До этого в Москве задержали журналистку Надежду Кеворкову, которая пишет на тему ислама и публиковалась в крупнейших СМИ страны. Ее подозревают в оправдании терроризма и дружбе с исламскими радикалами. В ходе обыска в квартире Кеворковой нашли плакаты в поддержку запрещенной организации. Журналистка свою вину не признала.

Ранее суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку.

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