В АТОР опровергли сообщения о массовой отмене туров в Таиланд после землетрясения

Туроператоры не фиксируют массовых отмен туров в Таиланд после землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Крупные туроператоры временно приостановили выполнение экскурсий с курортов в Бангкок для тех туристов, которые уже находятся в Таиланде. Но расходящаяся информация о том, что россияне «массово отменяют» туры в Таиланд, как это часто бывает, совершенно не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находить до 40 рабочих.

Ранее посольство обратилось к россиянам, находящимся в Мьянме.