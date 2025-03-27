Пьяный петербуржец напал с самокатом на бригаду скорой помощи

В Петербурге рецидивиста задержали за нападение на медиков

В Санкт-Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи, сообщили в УМВД по городу и Ленобласти.

ЧП произошло 26 марта у дома по Комендантскому проспекту, информация об инциденте поступила в полицию в 21:01 от 34-летнего водителя скорой. Заявитель сообщил, что неизвестный стал угрожать медикам, а затем несколько раз ударил самокатом по их автомобилю.

Спустя несколько минут подозреваемого задержали, им оказался безработный местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что 28-летний мужчина был неоднократно судим за кражи и грабежи.

На рецидивиста составили административный протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяный россиянин угрожал ножом сотруднику скорой, который пытался оказать ему помощь.