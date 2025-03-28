Власти Армении запрещают въезд главе Союза армян России Абрамяну

Власти Армении запретили въезд в страну председателю Союза армян России Аре Абрамяну, несмотря на наличие у него гражданства республики. Об этом сообщил адвокат и правозащитник Рубен Меликян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Меликяна, Абрамян находится в аэропорту «Звартноц» в Ереване, куда прибыл, но не был допущен на территорию страны. Адвокат подчеркнул, что запрет на въезд гражданину Армении противоречит части 3 статьи 40 Конституции, гарантирующей право граждан свободно возвращаться на родину.

«Запрет на въезд гражданину Армении при отсутствии законных оснований — прямое нарушение конституционных норм. Это создает опасный прецедент», — написал Меликян.

27 марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения не сможет «усидеть на двух стульях», стране придется сделать выбор между ЕАЭС и ЕС.

25 марта газета «Взгляд» писала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готовит политический разворот — обратно в сторону России, у такого «переобувания в воздухе» есть серьезная причина, и это не Азербайджан.

Ранее Армения начала переговоры о замещении газа из России.