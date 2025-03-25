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В России заявили о развороте Армении в сторону России

«Взгляд»: Пашинян готовит разворот Армении к РФ из-за геополитических изменений
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Vladimir Voronin/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовит политический разворот — обратно в сторону России, у такого «переобувания в воздухе» есть серьезная причина, и это не Азербайджан. Об этом пишет газета «Взгляд».

Как сообщила армянская газета «Грапарак», Пашинян поручил всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях — из-за «последних геополитических изменений».

Пашинян рассчитывал на то, что Армения станет союзником США и Франции, но стал заложником «Демократической партии и декорацией для кривляний Эммануэля Макрона», отмечает «Взгляд». В связи с этим премьеру пришлось пересмотреть внешнюю политику в сторону сближения с Москвой, говорится в статье.

Еще одной причиной, по которой Пашинян решил передумать, названы приход к власти в США президента Дональда Трампа и «низвержение» Демократической партии.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь не смог бы «прикрыть своим крылом Армению». Автор статьи отмечает, что сейчас Макрон крайне увлечен спасением президента Украины Владимира Зеленского, поэтому ему не до «спасения» Армении.

Ранее сообщалось, что Пашинян приедет в Москву на Парад Победы.

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