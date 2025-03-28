Появились кадры, сделанные погибшей в Хургаде жительницей Выборга

Опубликован короткий видеоролик, снятый погибшей жительницей Выборга на пляже в Хургаде непосредственно перед трагическим крушением батискафа Sindbad. Кадры показал телеканал RT.

На 11-минутном видео запечатлены пляжный пейзаж и отдыхающие люди.

Накануне туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. Отмечается, что затонувший батискаф уже несколько лет работает и это было не первое погружение — он осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.

Позже выяснилось, что батискаф с россиянами на борту затонул, предварительно, из-за ошибки одного из членов экипажа и столкновения с рифом. После этого в кабине началась разгерметизация.

Ранее сообщалось, что при крушении батискафа в Египте выжили отец и сын из России.