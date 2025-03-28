Обвиняемую в хищениях по «Пушкинской карте» отправили под домашний арест

Обвиняемую в хищениях по «Пушкинской карте» Гурко отправили под домашний арест

Обвиняемую в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта» Елену Гурко отправили под домашний арест. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Суд запретил ей пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и ограничил контакты с адвокатом.

Гурко работала заместителем худрука киноконцертного зала «Эльдар». По делу также проходит певец Эмиль Кадыров. До этого его допросили по делу о хищении более миллиона рублей на «Пушкинских картах».

По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов дела разработал план по хищению средств, которые были выделены в рамках программы «Пушкинская карта». Вместе с подельником они искали в интернете людей от 14 до 22 лет, у которых была «Пушкинская карта» с неиспользованным лимитом средств, и приобретали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия. Как установило следствие, всего сообщники приобрели 321 билет. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Ранее фигурантка по делу Долиной оказалась причастна к еще трем мошенничествам.