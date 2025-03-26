Стало известно, по какому делу допрашивают участника шоу «Голос»

Певца Эмиля Кадырова допрашивают по делу о хищении более миллиона рублей на «Пушкинских картах». Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Сейчас Эмиль Кадыров находится на допросе», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов дела разработал план по хищению средств, которые были выделены в рамках программы «Пушкинская карта». Вместе с подельником они искали в интернете людей от 14 до 22 лет, у которых была «Пушкинская карта» с неиспользованным лимитом средств, и приобретали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия. Как установило следствие, всего сообщники приобрели 321 билет. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Одним из подозреваемых в этом деле стал певец Эмиль Кадыров. По данным Telegram-канала Mash, он действовал вместе со знакомой Еленой Гурко, работающей заместителем худрука киноконцертного зала «Эльдар».

26 марта спецназ задержал Кадырова, против него возбуждено уголовное дело.

Эмиль Кадыров прославился благодаря участию в шоу «Голос» в 2015 году. Он был в команде Александра Градского и дошел до четвертьфинала. В 2017 году певец выступил в качестве наставника в проекте «Во весь голос», а в 2018-м стал обладателем приза конкурса «Новая волна». Сейчас артист является солистом Театра Александра Градского «Градский Холл».

Ранее фигурантка по делу Долиной оказалась причастна к еще трем мошенничествам.