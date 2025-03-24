Фигурантка по делу Долиной оказалась причастна к еще трем мошенничествам

Суд Москвы продлил срок содержания под стражей четверым фигурантам уголовного дела о мошенничестве в отношении народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Москвы.

По данным прокуратуры, была установлена причастность одной из фигуранток по делу к совершению еще трех мошеннических действий на территории столичного региона. Женщина забирала у потерпевшей денежные средства от проданной по указанию мошенников квартиры.

Так, 19 июля 2024 года обвиняемая забрала у введенной в заблуждение пенсионерки 2,7 млн рублей.

30 июля 2024 года обвиняемая, действуя по указанию соучастников, встретилась в Балашихе с одной из потерпевших, выдавая себя за сотрудницу финмониторинга. Она получила от женщины 8,2 млн рублей. Позже фигурантка по делу пыталась забрать еще 4,5 млн рублей у той же жертвы мошенничества. Она была задержана, так как потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

В августе Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка обратилась в полицию из-за случившегося, а также подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

Ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы Ларисы Долиной.