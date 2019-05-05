Новое ЧП с SSJ-100: на что потрачены миллиарды

В России произошла первая в истории эксплуатации самолета SSJ-100 авария с человеческими жертвами.

Рейс SU-1492, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, был вынужден после взлета вернуться в Шереметьево, где после «жесткой» посадки загорелся. Следственный комитет сообщил, что из 78 человек на борту выжили 37. В «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС) рассказали, что самолет выгорел полностью.

Уже возбуждено уголовное дело.

Причины произошедшего пока не названы. В заявлении аэропорта Шереметьево отмечается, что «после взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета». В экстренных службах говорят, что основная версия случившегося — удар молнии, после которого отказала автоматика. Метеоусловия в момент ЧП действительно были неблагоприятными, однако последний раз молния становилась причиной аварии самолета несколько десятков лет назад. Для современных лайнеров молнии по идее не должны быть проблемой

Не в пользу этой версии говорит и тот факт, что самолеты SSJ-100 довольно часто становятся участниками серьезных авиапроисшествий.

Надежда российского авиапрома

Самолет SSJ-100 — первый пассажирский лайнер, разработанный в новейшей истории России. Ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет был создан в середине 2000-х гг., его вместимость — от 98 до 103 кресел. Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году.

Разработка SSJ-100, по официальным данным, обошлась ГСС в $2 млрд. Именно эту сумму называл глава Минпромторга Денис Мантуров.

В два с половиной раза больше средств было вложено в производство лайнеров. Едва ли проект с такими затратами выглядит окупаемым, скорее он создавался как имиджевая история для возвращения России статуса авиапромышленной державы. Однако

надежды по большому счету не оправдались.

Еще в 2012 году Счетная палата отмечала, что у ГСС нет достаточного количества денег для серийного производства самолетов Sukhoi SuperJet 100.

СМИ тогда подсчитали, что с 2003 по 2010 год правительство направило на строительство SSJ-100 около 16,9 млрд рублей. Частные компании вложили в авиационный проект 27,1 млрд рублей, из внебюджетных источников на SuperJet пошло 800 млн рублей. Однако после получения ГСС в 2011 году сертификата летной годности финансирование проекта прекратилось. ГСС опровергли тогда проблемы с финансированием и активизировали проект.

Весной 2017 года Министерство транспорта РФ подвело предварительные итоги эксплуатации SSJ. В прессе тогда появились утверждения, что средний суточный налет эксплуатируемых в России машин из-за проблем с поставкой запчастей меньше, чем у иностранных конкурентов.

«Низкая исправность»

В октябре прошлого года самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс из Улан-Удэ, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У лайнера подломились стойки шасси. В компании-разработчике самолета тогда заявили, что происшествие вызвано внешними факторами.

Впрочем, для авиакомпании «Якутия» это заявление было малоутешительным.

С тех пор, как перевозчик стал эксплуатировать «суперджеты», хлопот у него значительно прибавилось.

«Из-за низкой исправности SSJ-100 «Якутия» фактически провалила лето», — сообщил директор по флоту авиакомпании Иван Винокуров газете «Коммерсант». По словам технического директора «Якутии» Александра Зинкова, было выявлено 33 случая, когда двигатели выходили из строя из-за конструкторских недостатков камеры сгорания.

В первом полугодии 2018 года пассажиропоток «Якутии» упал на 2,7%, а летом рейсы регулярно задерживались. По предписанию Росавиации компания также была вынуждена на 10% снизить свою чартерную программу.

О проблемах SSJ-100 говорили и другие эксплуатанты.

Так, еще в прошлом году «Би-би-си» со ссылкой на внутреннюю документацию одного из перевозчиков сообщала, что эксплуатант считает SSJ-100 наименее безопасными лайнерами в своем флоте.

У отечественного самолета есть проблемы с управлением механизации крыла, не всегда корректно работает шасси, случаются перебои в работе системы ГЛОНАСС.

В ноябре 2018 года авиакомпания Brussels Airlines отказалась от самолетов Sukhoi Superjet 100 по причине частых отказов и отсутствия перевода ряда руководств по эксплуатации с русского языка

В феврале стало известно, что единственный европейский эксплуатант SSJ-100 ирландская CityJet прекращает лизинг российских самолетов. Причина — частые поломки лайнеров.

Неоднократно возникали скандалы и со стороны латиноамериканских пользователей «суперджета» — например, мексиканской Interjet, которая сталкивалась и с поломками, и с нехваткой деталей, и с прочими «прелестями» нового проекта. Bloomberg в прошлом году писал о том, что четыре из 22 авиалайнеров SSJ-100 в парке мексиканского перевозчика не летают, поскольку их используют как источник запасных частей для других самолетов. «Каннибализацию» позже отвергли и ГСС, и сам перевозчик, однако осадок остался. А слухи о том, что Interjet может отказаться от «суперджетов», возникают до сих пор.

Отраслевые эксперты неоднократно обращали внимание, что главная проблема SSJ-100 — это постпродажное обслуживание. Кроме того, у самолетов такого типа рынок довольно узкий, у производителей были проблемы с серийным производством деталей и поставкой комплектующих даже внутри страны.

Объективно Sukhoi Superjet 100 — лучшее, что на сегодняшний день получилось у отечественного авиапрома, но по мировым меркам это неудачный самолет, отмечал ранее в интервью «Газете.Ru» эксперт Высшей школы экономики Андрей Крамаренко.

Проклятье Индонезии

Через несколько дней исполнится вот уже семь лет трагедии, которая произошла с SSJ-100 в Индонезии.

9 мая 2012 года в провинции Западная Ява авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B во время демонстрационного полета в условиях облачности врезался в гору Салак. Погибли все находившиеся на его борту 45 человек — 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Комиссия по расследованию причин трагедии пришла к выводу, что катастрофа была вызвана комплексом факторов, большинство из которых в практике авиационных специалистов принято называть «человеческими».

Расследование подтвердило, что SSJ-100 был технически исправлен и перед выполнением полета, и в течение всего полета; подготовка проходила согласно существующим регламентам.

«Это не ошибка человека, но человеческий фактор», — подчеркнул на пресс-конференции в Джакарте глава Национальной комиссии по безопасности на транспорте (НКБТ) Индонезии Татанг Курниади.

11 февраля 2018 года в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Погибли 71 человек. Позже СМИ со ссылкой на свои источники отмечали, что проблемы с датчиками обледенения, которые были обнаружены у Ан-148 и стали одной из причин аварии, есть и у SSJ-100. Полеты Ан-148 тогда приостановили, а в ГСС проблемы своего лайнера опровергли, посоветовав «избегать непрофессиональных оценок технических деталей».

После произошедшего пожара в Шереметьево приостанавливать полеты SSJ-100 никто не спешит. В Росавиации «Газете.Ru» сообщили, что речи об ограничении полетов «суперджетов» в России сейчас не идет. Рейсы с участием этих самолетов запланированы 5-6 мая из нескольких столичных аэропортов.

По данным на апрель 2019 года, было выпущено всего 186 самолетов SSJ100. Большинство из них эксплуатируется в России: 50 лайнеров у «Аэрофлота», около 15 у авиакомпании «Ямал», есть «суперджеты» в парках и у авакомпании «Якутия», «Азимут», «Газпромавиа», «ИрАэро», «РусДжет». SSJ есть в парках и у специального летного отряда «Россия», в МЧС, МВД.

В настоящее время ведется работа по модернизации SSJ-100 и созданию укороченной модификации данного самолета. На эти цели правительство решило выделить 85 млрд рублей.