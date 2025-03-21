В новый список иноагентов попали журналисты из Абхазии Низфа Аршба и Изида Чания

Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов журналистами из Абхазии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В список вошли журналистка Низфа Аршба и главный редактор абхазского издания «Нужная газета» Изида Чания.

Согласно сообщению Минюста, Аршба и Чания распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе. Также Минюст отмечает, что главред «Нужной газеты» принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также министерство юстиции включило в пятницу, 21 марта, в реестр иностранных агентов режиссера Ивана Вырыпаева и бывшего участника группы «Король и Шут» Александра Балунова. В список также попали стрит-арт-художник из Екатеринбурга Слава ПТРК и лауреат «Русского Букера» Михаил Шишкин.

Ранее в Госдуме поддержали полный запрет на участие иноагентов в просвещении.