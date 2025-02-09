Россиянин постирал в машинке живого кота и снял это на видео

Красноярец засунул кота в стиральную машину и записал его мучения на камеру

Житель Красноярска публикует ролики, ради которых мучает животных. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, ради контента мужчина засунул живого кота в стиральную машину и включил ее. Позднее соответствующее видео появилось в его Telegram-канале, где он на камеру издевается над своими питомцами.

Один из роликов привлек внимание правоохранителей, они уже разыскивают живодера. Его могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

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