Депутаты Калининградской области стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве

СК: депутаты из Янтарного избили местную жительницу, их объявили в розыск

В Калининградской области депутаты совета депутатов избили местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Уголовное дело завели против депутатов муниципального образования «Янтарный городской округ» Калининградской области девятого созыва Павла Малыхина и Василия Рогатко, а также супруги Малыхина.

По данным ведомства, ночью 23 марта пьяные подозреваемые на улице Советской в Янтарном избили 37-летнюю женщину за то, что она случайно опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину.

Всех троих фигурантов объявили в федеральный розыск по делу о хулиганстве, заключили в СК.

До этого депутата из Ненецкого автономного округа уличили в незаконном приобретении наркотиков. Мужчину задержали при получении посылки с мефедроном. Депутат заявил, что купил вещество для личного употребления. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее Турция передала России сбежавшего из-за мошенничества депутата из Приморья.