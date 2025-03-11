Турция передала России сбежавшего из-за мошенничества депутата из Приморья

СК: депутата Приморья экстрадировали из Турции в Россию по делу о мошенничестве

Бывшего депутата законодательного собрания Приморья Евгения Костюкова экстрадировали из Турции в Россию по делу о мошенничестве и хищении более 53 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет России по Приморскому краю в Telegram-канале.

«По версии следствия, в период с 2016 года по 2017 год на территории Приморского края фигурант <...> организовал изготовление и последующее представление в Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю подложных документов, о выполнении работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большом Камне», — рассказали в Следкоме.

В результате реализации преступной схемы, Костюков похитил у КГУП «Приморский водоканал» 53 млн рублей. Несколько лет фигурант уголовного дела укрывался от правосудия, был объявлен в международный розыск. 10 марта он был экстрадирован из Турции в Россию и помещен под арест.

Также Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила запретить условное наказание за взяточничество.

Ранее у вологодского вице-губернатора и его подельника изъяли 50 млн рублей.