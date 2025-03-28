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Хиллари Клинтон назвала ситуацию со скандальным чатом по Йемену «тупостью»

Хиллари Клинтон назвала «тупостью» инцидент с утечкой из чата по Йемену
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Julia Nikhinson/AP

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон осудила утечку переписки высокопоставленных американских чиновников, обсуждавших военные действия в Йемене. Своим мнением она поделилась в статье для The New York Times.

Она подчеркнула, что халатность в обращении с секретной информацией не только лицемерна, но и прямо угрожает безопасности американских военнослужащих. Она выразила удивление безразличием администрации Белого дома к защите конфиденциальных данных.

«Меня беспокоит не лицемерие, а тупость. Мы все шокированы тем, что президент Трамп и его команда на самом деле не беспокоятся о защите секретной информации», — подчеркнула Клинтон.

На этой неделе стало известно, что высокопрофильные представители администрации президента США Дональда Трампа случайно раскрыли детали предстоящей военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был добавлен в чат по ошибке и стал свидетелем обсуждения конфиденциальной информации. Инцидент вызвал критику со стороны конгресса и стал предметом официального расследования. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, однако заявил, что угроз для национальной безопасности нет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп разочаровался в советнике из-за утечки разговора.

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