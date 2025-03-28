Появились кадры с места обрушения дома в Мьянме во время землетрясения

Опубликованы кадры с места обрушения высотки в Мьянме во время землетрясения

Опубликована видеозапись, подтверждающая масштабы разрушений после мощного землетрясения в Мандалае (Мьянма), и демонстрирующая серьезные повреждения городской инфраструктуры. Видео показало издание «РБК».

На кадрах видны здания, получившие значительные повреждения, некоторые из которых частично обрушились, создавая угрозу для прохожих и транспорта. Спасательные работы продолжаются на местах обрушений, где под завалами могут находиться пострадавшие. Землетрясение также нанесло ущерб километровому мосту, соединяющему Мандалай и Сикайн, при этом Сикайн также пострадал от подземных толчков.

Из-под завалов удалось освободить лишь незначительное число пострадавших. Масштабы трагедии требуют дальнейшего уточнения.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. Поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что на данный момент со стороны Мьянмы не поступало запросов о помощи.

Ранее Путин выразил соболезнования премьеру Мьянмы из-за землетрясения.