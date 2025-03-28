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В Грузии началось расследование против экс-главы минобороны Окруашвили

Прокуратура Грузии начала расследование против экс-главы минобороны Окруашвили
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РИА Новости

Грузинская прокуратура возбудила уголовное дело против экс-министра обороны Ираклия Окруашвили в связи с его отказом явиться на заседание парламентской комиссии, расследующей преступления, совершенные в период президентства Михаила Саакашвили (2003-2012 гг.). Об этом сообщает телекомпания «Формула».

Как сообщает вещатель, материалы дела были переданы прокуратуре парламентской комиссией 27 марта. Это решение стало следствием игнорирования Окруашвили повестки на заседание, посвященное деятельности правительства «Национального движения». Отмечается, что аналогичное расследование было начато прокуратурой 26 марта и в отношении лидера коалиции «Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе, также проигнорировавшего вызов парламентской комиссии.

До этого грузинские власти объявили о расширении полномочий парламентской следственной комиссии, предоставив ей право расследовать преступления и правонарушения, совершенные представителями оппозиции с 2012 года по настоящее время.

11 марта представитель радикально оппозиционной «Коалиции перемен» Цотнэ Коберидзе заявил, что бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, желающая быть единоличным лидером оппозиции в стране, своими амбициями раскалывает ее ряды.

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.

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