Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, желающая быть единоличным лидером оппозиции в стране, своими амбициями раскалывает ее ряды. Об этом заявил представитель радикально оппозиционной «Коалиции перемен» Цотнэ Коберидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Я не могу представить себя в объединении, координировать действия которого будет Саломе Зурабишвили. <...> Она взяла на себя ответственность, но ее не было с нами на самых радикальных акциях протеста», — сказал политик.

Один из лидеров партии «Гирчи» («Шишка») Александр Раквиашвили в свою очередь подчеркнул, что «нет ни единого шанса, чтобы что-либо у оппозиции получилось во главе с Саломе Зурабишвили».

Председатель парламента Шалва Папуашвили до этого говорил, что Зурабишвили с самого начала специальной военной операции (СВО) на Украине требовала эскалации конфликта с Россией. По его словам, экс-президент Грузии называла украинского лидера Владимира Зеленского «героем» и спрашивала, что собирается делать парламент.

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.