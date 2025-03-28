Центробанк включил «Озон банк» в список значимых на рынке платежных услуг

Центральный банк Российской Федерации обновил реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, включив в него »Озон банк» и исключив ряд других игроков. Об этом говорится на сайте регулятора.

Список сократился с 23 до 18 участников. Из реестра, среди прочих, исключены «Ак Барс» банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, «Центр-инвест», а также Росбанк и банк «ФК Открытие».

ЦБ вносит в специальный реестр банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. Регулятор принимает решение, исходя из количества выпущенных карт, объема операций с ними, числа банкоматов и эквайринговых терминалов, а также объема денежных переводов.

Все системно значимые кредитные организации (СЗКО), за исключением Росбанка и банка «ФК Открытие», автоматически входят в реестр.

28 марта глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что российские банки могут начать работать через SWIFT уже в 2025 году.

Ранее стал известен размер чистого убытка Ozon по итогам 2024 года.