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В Госдуме считают, что российские банки смогут работать через SWIFT в этом году

Аксаков допустил, что банки РФ уже в этом году смогут работать через SWIFT
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Reuters

Российские банки могут начать работать через SWIFT уже в 2025 году. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в разговоре с RTVI.

«Допускаю, что уже в течение года этот казус, который Запад устроил, будет снят, и в течение года все российские финансовые институты смогут работать через SWIFT», — сказал он, отметив, что это будет плюсом и для рядовых покупателей.

По его словам, при таком сценарии может произойти снижение цен на импортируемые продукты и товары промышленного производства.

Депутат выразил надежду, что подключение Россельхозбанка к SWIFT в рамках возобновления Черноморской сделки произойдет уже в апреле.

Аксаков не исключил, что в будущем в страну могут вернуться и платежные системы Visa и Mastercard.

26 марта глава американского минфина Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий Москвы.

Ранее экономист оценил перспективы подключения российских банков к SWIFT.

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