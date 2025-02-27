Стал известен размер чистого убытка Ozon по итогам 2024 года

Чистый убыток Ozon увеличился до 59,4 млрд рублей в 2024 году

Чистый убыток российского маркетплейса Ozon по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) вырос по итогам 2024 года на 39% и составил 59,4 млрд рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на отчет компании.

Уточняется, что по итогам четвертого (октябрь — декабрь) квартала показатель составил 17,6 млрд рублей. Показатель оказался лучше относительно данных за аналогичный период 2023 года, когда убыток компании составил 18,2 млрд.

При этом EBITDA (прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) увеличилась в 6 раз, до 40,1 млрд. Консолидированная выручка за отчетный период выросла на 69% и составила 216,6 млрд рублей. По итогам 2025 года компания ожидает рост до 40% относительно итогов 2024 года при учете скорректированной EBITDA на уровне 70-90 млрд.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Александр Суетин сообщил, что объемные и недорогие товары — мебель, верхняя одежда недорогого сегмента — подорожают до 10% из-за новых требований Ozon к продавцам.

Ранее стало известно о новых неприятных правилах для продавцов на Ozon.