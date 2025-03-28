Стало известно о повторном землетрясении в Казахстане

В Казахстане, в 323 километрах от крупнейшего мегаполиса страны — Алма-Аты, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС республики.

По данным канала, глубина залегания очага — пять километров. Энергетический класс землетрясения — 12.3. Магнитуда MPV — 5.7. Отмечается, что очаг природного явления расположен в районе села Мерке недалеко от границы с Киргизией.

В ночь на 28 марта землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в центральной части Казахстана. Эпицентр подземных толчков находился в 23 км к юго-западу от села Мерке, население которого насчитывает 15,9 тысячи человек, в Жамбылской области. Очаг залегал на глубине 8 км. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Ранее в Кремле оценили возможность оказания помощи Мьянме из-за землетрясения.