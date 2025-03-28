В Казахстане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в центральной части Казахстана. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 23 км к юго-западу от села Мерке, население которого насчитывает 15,9 тысячи человек, в Жамбылской области. Очаг залегал на глубине 8 км. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

19 января на границе Казахстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, толчок был зафиксирован в 51 км к востоку от района Байцзяньтан (Джеренбулак) города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 02:15 по мск. Эпицентр землетрясения находился примерно в 154 км от границы с Казахстаном. Землетрясение оценивалось как «довольно сильное». Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Ранее ученые выяснили, что на самом деле вызывает землетрясения.