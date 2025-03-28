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Бывшего зампреда Верховного суда и экс-зампрокурора КБР объявили в розыск

Экс-зампреда Верховного суда Эфендиева объявили в розыск по делу о махинациях
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Бывший заместитель председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии (КБР) Мурат Эфендиев и экс-зампрокурора республики Азрет Кадыров объявлены в розыск по делу о мошенничестве с земельным участком в Приэльбрусье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Обвиняемым также вменяют отмывание денег на сумму 31 млн рублей.

Эфендиев, занимавший должность зампреда суда, подозревается в организации схемы по незаконному отчуждению участка площадью 6 тыс. кв. метров. Его предполагаемая соучастница — Лариса Кадырова, сестра Азрета Кадырова — ранее была задержана по обвинению в хищении права собственности.

13 марта сообщалось, что Центральный суд Тюмени отправил директора правительственной организации «Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» Алексея Мартына под домашний арест до 16 апреля.

7 марта в Краснодарском крае на два месяца арестовали заместителя начальника одного из управлений администрации региона по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Ранее российского предпринимателя посадили за разглашение коммерческой тайны ММК.

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