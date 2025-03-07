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На Кубани чиновницу обвиняют в незаконном изменении границ санатория

В Краснодарском крае чиновница арестована за махинации с землей на 320 млн
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Краснодарском крае на два месяца арестована заместитель начальника одного из управлений администрации региона по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом говорится в Telegram-канале СК РФ по Кубани.

Нателлу Бирюкову обвиняют в махинациях, повлекших ущерб государству в размере 320 миллионов рублей. По версии следствия, она лично и через подчиненных согласовала изменение границ объекта культурного наследия регионального значения — сочинского санатория имени Кирова — и разрешение на строительство многоэтажного апартаментного комплекса на его территории.

В результате доверенное лицо обвиняемой приобрело квартиры в этом комплексе по заниженной цене.

«Доверенное лицо фигурантки смогло купить в комплексе девять помещений площадью от 73 до 391 квадратного метра по «существенно заниженной стоимости». Ущерб оценивается в 320 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В январе в Красноярском крае в отношении 54-летней замглавы Кежемского района было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.

Ранее в Ростовской области задержали несколько крупных чиновников.

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