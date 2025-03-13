В Тюмени отправили под домашний арест директора правительственного фонда

Центральный суд Тюмени отправил директора правительственной организации «Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» Алексея Мартына под домашний арест до 16 апреля. Об этом Ura.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина обвиняется в присвоении или растрате крупной суммы в составе организованной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Эта же статья инкриминируется одному из сотрудников фонда — Эдуарду Езикееву. Кроме того, он подозревается в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Суд назначил ему запрет определенных действий до 16 апреля.

По данным портала 72.ru, 10 марта в фонде прошли обыски, правоохранители изъяли документацию. По неофициальным данным, фонд совершал махинации с займами. Также портал утверждает, что один из фигурантов дела Эдуард Езикеев является сыном Ольги Езикеевой, которая возглавляет Торгово-промышленную палату Тюменской области.

Сообщается, что «Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» выдает микрозаймы бизнесменам.

10 марта Чертановский суд Москвы назначил блогеру Александре Митрошиной домашний арест по делу об отмывании денег. Митрошина пробудет под арестом до 24 апреля. В течение этого времени ей в том числе запрещено пользоваться интернетом и средствами связи.

Ранее суд отправил в СИЗО жену бывшего мэра Сочи.