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Российского предпринимателя посадили за разглашение коммерческой тайны ММК

В Магнитогорске бизнесмен получил срок за разглашение коммерческой тайны ММК
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Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор главе коммерческой компании, разгласившему коммерческую тайну Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в Челябинской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ФСБ.

«Судебной инстанцией фигурант приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также мужчине запретили в течение четырех лет занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях. Кроме того, суд обратил в доход государства имущество подсудимого более чем на 123 млн рублей.

Бизнесмена обвиняли в лоббировании интересов предпринимателей при заключении контрактов с ММК. Помимо этого, мужчина собирал сведения, составляющие коммерческую тайну, и раскрывал их третьим лицам.

До этого сообщалось о раскрытии масштабной коррупционной схемы в одном из ключевых медицинских учреждений Минобороны РФ в Краснодаре. По данным следствия, руководство 419-го военного госпиталя совместно с посредниками за взятки оформляли фиктивные диагнозы, помогая военным избежать службы или получить незаконные выплаты.

В деле фигурируют 12 человек, включая высокопоставленных сотрудников госпиталя и офицеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии бизнесмену из РФ вынесли приговор за налоговые махинации.

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