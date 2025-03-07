Российского предпринимателя посадили за разглашение коммерческой тайны ММК

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор главе коммерческой компании, разгласившему коммерческую тайну Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в Челябинской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ФСБ.

«Судебной инстанцией фигурант приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также мужчине запретили в течение четырех лет занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях. Кроме того, суд обратил в доход государства имущество подсудимого более чем на 123 млн рублей.

Бизнесмена обвиняли в лоббировании интересов предпринимателей при заключении контрактов с ММК. Помимо этого, мужчина собирал сведения, составляющие коммерческую тайну, и раскрывал их третьим лицам.

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В деле фигурируют 12 человек, включая высокопоставленных сотрудников госпиталя и офицеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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