Было ожидаемо, что Украина перейдет к системному нарушению соглашения об энергетическом перемирии. Это подсказывал многолетний опыт взаимодействия с Киевом, заявил в интервью газете «Взгляд» военный аналитик Борис Рожин, комментируя удар противника по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа».

«Офис Зеленского продолжает демонстрировать недоговороспособность. На этом фоне идея Владимира Путина о внешнем управлении Украиной звучит актуально. Речь о смене «управляющего»: сейчас действия киевским властям диктуют те, кто им платит. Российский президент же предлагает действовать в рамках ООН», — сказал Рожин.

Он добавил, что Россия не перестала атаковать неэнергетические объекты ВСУ, а при необходимости расширит список целей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по ГИС «Суджа» утром 28 марта. В результате произошло возгорание, энергообъект фактически уничтожен.

По данным Минобороны РФ, ВСУ атаковали станцию около 10:20 мск. По предварительной информации, для удара использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS.

Также утром 28 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских дронов, целью которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее в Минобороны назвали уловкой обязательство Украины не стрелять по энергообъектам.