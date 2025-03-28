Рейс из Москвы в Дубай задержался на 10 часов

Рейс авиакомпании FlyDubai из Москвы в Дубай задержался на 10 часов

Рейс авиакомпании FlyDubai из Москвы в Дубай задержался на 10 часов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сообщается, что задержку рейса объясняют поломкой самолета. Вылет должен был состояться в 4 утра. Сейчас ожидаемое время вылета сдвинулось уже до 18:30. Пассажиры отмечают, что рейс постоянно переносят.

«Постоянно вылет переносили, затем выгрузили весь багаж. Когда будет в итоге вылет, неизвестно», — пожаловался один из пассажиров.

До этого летевший из России в ОАЭ самолет вернулся в порт вылета из-за пассажира. Борт в Екатеринбурге встретили сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и медики скорой помощи.

Перед этим самолет, летевший из Цюриха в Майами, вернулся в аэропорт из-за ухудшения состояния пилота. Airbus A330 следовал по маршруту с 123 пассажирами на борту и уже находился над Атлантическим океаном, когда один из пилотов доложил о том, что его напарник заболел.

Ранее в Дагестане таможенники задержали пассажира с раритетными книгами на арабском.