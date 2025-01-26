Летевший из России в ОАЭ самолет вернулся в порт вылета из-за пассажира

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» Екатеринбург — Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажира. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Кольцово».

«Самолет, вылетевший в 8:00 (6:00 мск) в Дубай, вернулся в Екатеринбург. Причина — ухудшение состояния здоровья у одного из пассажиров», — говорится в публикации.

Борт в Екатеринбурге встретили сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и медики скорой помощи.

До этого самолет, летевший из Цюриха в Майами, вернулся в аэропорт из-за ухудшения состояния пилота. Нештатная ситуация произошла 20 января. Airbus A330 следовал по маршруту с 123 пассажирами на борту и уже находился над Атлантическим океаном, когда один из пилотов доложил о том, что его напарник заболел. Примерно два часа спустя после разворота в районе Кельтского моря борт благополучно приземлился в Цюрихе. Отмечалось, что экипаж решился на этот маневр в качестве меры предосторожности.

Ранее в Турции самолет вернулся обратно в аэропорт вылета из-за приступов рвоты у пассажиров.