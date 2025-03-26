Таможенники нашли в багаже пассажира раритетные книги, которые он планировал вывезти из РФ

В Дагестане таможенники задержали пассажира с раритетными книгами на арабском

В Дагестане сотрудники таможенной службы нашли у одного из пассажиров, следовавших за границу, раритетные книги на арабском языке. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

58-летний россиянин собирался вылетать в Турцию и попал под выборочную проверку, когда следовал по «зеленому» коридору. Сотрудников аэропорта заинтересовали две рукописные книги на арабском языке, которые пассажир вез среди других вещей.

«Пассажир пояснил, что раритеты достались ему в наследство от дедушки. Одну из книг он вез для реставрации, а другую – в качестве подарка», — рассказали в ведомстве.

Пассажир не знал о необходимости разрешительных документов на вывоз антиквариата. Таможенную декларацию на книги он также не заполнял.

Экспертиза установила, что книги датированы концом XVIII — началом XIX веков и представляют культурную ценность. Их стоимость специалисты оценили в 345 тысяч рублей.

В отношении нарушителя возбуждено дело по статье «Контрабанда культурных ценностей» УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Ранее в Шереметьево задержали мужчину, который пытался провезти $70 тысяч.