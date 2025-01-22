Самолет с пассажирами на борту вернулся в аэропорт из-за ухудшения состояния пилота

Рейс из Цюриха в Майами прервался из-за ухудшения самочувствия пилота самолета

Самолет авиакомпании Swiss International Air Lines подал в небе сигнал срочности из-за самочувствия пилота. Об этом говорится на портале AeroInside.

Нештатная ситуация произошла 20 января во время рейса Цюрих — Майами. Airbus A330 следовал по маршруту с 123 человеками на борту и уже находился над Атлантическим океаном, когда один из пилотов доложил о том, что его напарник заболел.

Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета. Примерно два часа спустя после разворота в районе Кельтского моря борт благополучно приземлился в Цюрихе.

Сообщается, что экипаж решился на этот маневр в качестве меры предосторожности. О нынешнем состоянии пилота ничего неизвестно.

Ранее весь экипаж Swiss Air Lines попал в больницу из-за неизвестного задымления на борту.