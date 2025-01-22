Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет с пассажирами на борту вернулся в аэропорт из-за ухудшения состояния пилота

Рейс из Цюриха в Майами прервался из-за ухудшения самочувствия пилота самолета
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Самолет авиакомпании Swiss International Air Lines подал в небе сигнал срочности из-за самочувствия пилота. Об этом говорится на портале AeroInside.

Нештатная ситуация произошла 20 января во время рейса Цюрих — Майами. Airbus A330 следовал по маршруту с 123 человеками на борту и уже находился над Атлантическим океаном, когда один из пилотов доложил о том, что его напарник заболел.

Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета. Примерно два часа спустя после разворота в районе Кельтского моря борт благополучно приземлился в Цюрихе.

Сообщается, что экипаж решился на этот маневр в качестве меры предосторожности. О нынешнем состоянии пилота ничего неизвестно.

Ранее весь экипаж Swiss Air Lines попал в больницу из-за неизвестного задымления на борту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами