Сотрудник контрольно-надзорного органа РФ задержан по подозрению в госизмене

Сотрудника одного из надзорных органов РФ задержали по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали за государственную измену сотрудника контрольно-надзорного органа России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сотрудник какого именно органа задержан, не уточняется. Отмечается, что подозреваемый связался с представителями Украины, чтобы содействовать им в деятельности, направленной против безопасности России.

По данным силовиков, в 2024 году задержанный по собственному желанию передал украинской стороне информацию о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России, а также местах местонахождения подразделений Вооруженных сил страны.

20 марта сообщалось, что в Крыму местную жительницу задержали по подозрению в госизмене за сбор информации о российских военных объектах по заданию разведки министерства обороны Украины.

Ранее студент обвинил своего сокурсника в терроризме.