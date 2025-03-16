Студент обвинил своего сокурсника в терроризме

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело против Риада Сафарова по подозрению в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

По данным агентства, основанием для дела стало заявление однокурсника Сафарова, с которым у него ранее возник межличностный конфликт. В тот же день мужчине было предъявлено обвинение.

Согласно судебным документам, защите известны обстоятельства, при которых сокурсники Сафарова написали заявления о якобы совершенных им преступлениях, а также то, что вменяемые ему деяния являются вымышленными.

Защита утверждала, что Сафаров не совершал никаких преступлений, а уголовное дело было возбуждено на основе ложного доноса, написанного его однокурсниками из-за межличностного конфликта, возникшего на почве разногласий. Именно это, по словам защиты, стало причиной того, что Сафаров оказался фигурантом уголовного дела.

Адвокат подчеркнул, что интерес Сафарова к оружию связан с его желанием в будущем служить в спецназе. Он также заявил, что следствие ввело суд в заблуждение, представив найденный при обыске дробовик как огнестрельное оружие, а шумовую и дымовую гранаты — как угрозу обществу. Адвокат пояснил, что эти предметы использовались для страйкбола и не могут быть переделаны в огнестрельное оружие или использованы для причинения вреда. Кроме того, он отметил, что коллекционирование ножей не запрещено законом. Несмотря на это, Замоскворецкий суд Москвы принял решение об аресте Сафарова.

10 марта Апелляционный военный суд подтвердил законность приговора учителю рисования из Липецкой области Даниилу Клюку в виде 20 лет лишения свободы за государственную измену и финансирование терроризма.

Ранее в Москве арестовали 21-летнего студента, обвиняемого в госизмене.